Udinese, Marino: “Non siamo venuti per una foto ricordo. Pafundi in Nazionale un orgoglio”

Pierpaolo Marino, direttore generale dell’Udinese, prima della sfida contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: “Non siamo venuti qui per fare una foto ricordo del Maradona. Vogliamo fare la nostra partita. Ho trovato un ambiente convinto ed entusiasta che merita la posizione in classifica. Ha inoltre una continuità di presenze anche in Champions League che testimonia la bontà del lavoro svolto negli ultimi anni ed è motivo di orgoglio personale aver rifondato la società, riportandola in Europa partendo dalla serie C. Pafundi in Nazionale? E’ veramente un motivo di orgoglio, un premio grandissimo per la società ed il giocatore.”