As, Calemme: “Fabian piace all’Atletico Madrid, ecco il suo prezzo”

Ai microfoni di Radio Station 1 il giornalista di As Mirko Calemme ha fatto il punto sul centrocampista azzurro Fabian Ruiz. Ecco le sue parole:

Fabian Ruiz? Non è una novità che l’Atletico Madrid sia interessato a lui ma, ad oggi, non è ancora partita la trattativa. L’interesse da parte delle big spagnole nei confronti del centrocampista non manca. Va detto, però, che il prezzo è un po’ calato. Ad oggi credo che la cifra giusta si aggiri intorno ai 70 milioni, anche se, post-Covid, ha ritrovato la sua miglior condizione. Poi c’è l’europeo, dove credo sarà protagonista, che ne potrebbe aumentare la quotazione. Con la Spagna gioca più avanzato, non ha grossi compiti di interdizione e riesce a mettere in mostra la miglior versione di sé stesso”.