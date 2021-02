AS, Calemme: “Non so se il Napoli abbia voglia di superare il Granada. Inconcepibile il silenzio stampa”

Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Mirko Calemme, giornalista di ‘As’. “Il Napoli è in difficoltà – ha detto Calemme a Radio Crc – lo è pure il Granada. Se devo indicare la sconfitta più deludente subìta dal Napoli nell’ultimo periodo dico proprio quella di cui si è reso protagonista in Spagna”. Secondo Calemme “Il Napoli ha tutte le carte in regola per ribaltare il verdetto in Europa League. Ma non so se ne abbia davvero la voglia di continuare la sua avventura in Europa”. Sul silenzio stampa deciso dalla società, secondo Calemme “E’ controproducente, perché amplifica il momento di difficoltà. E’ inconcepibile che nel 2021 si prendano ancora decisioni del genere. Le grandi d’Europa non lo fanno più. Anzi, quando si trovano nella stessa condizione del Napoli spediscono i loro tesserati a tappeto così da veicolare il loro messaggio”.