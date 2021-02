Pistocchi: “Silenzio stampa sbagliato! Fossi in ADL offrirei un contratto in bianco a Sarri…”

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal‘, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il silenzio stampa è profondamente sbagliato: esistono obblighi contrattuali che portano tanti soldi. Atteggiamento non corretto e poi la chiarezza deve sempre essere applicata, anche quando perdi. Confrontarsi, parlare e discutere è sempre importante. Poi bisognerebbe sempre avere tatto, soprattutto quando si perde: gli allenatori spesso sono in posizioni di difficoltà. Napoli? Ho visto il solito Napoli, quello delle ultime tre trasferte di campionato. Una squadra che non ha avuto un buon approccio alla gara, non c’è traccia di un gioco collettivo, i giocatori sono buoni e la rosa è seconda solo alla Juventus. Nelle ultime partite è venuto a mancare Koulibaly, ma questo non basta. Il Napoli dovrebbe rimettere la chiesa al centro del villaggio: mettere i giocatori nelle posizioni che preferiscono nel 4-3-3. Ieri ho visto un Bakayoko disastroso. Le colpe non sono solo di Gattuso, ripeto sempre che manca un calciatore come Albiol e un vice Hysaj. La squadra che ha giocato ieri non è una brutta squadra, ma manca l’identità di gioco. C’è poco da fare, tanti chiedono l’esonero, ma non serve. Sarri? Se dovessi dare un consiglio, serve dare appoggio a Gattuso, poi per il futuro andrei a Figline e metterei un foglio bianco davanti a Sarri“.