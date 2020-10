ASL Napoli 2, il direttore: “Il club ha provato a partire fino a domenica mattina ma abbiamo dovuto dire di no”

Intervistto da Il Mattino, il direttore dell’ASL Napoli 2 Antonio D’Amore ha rilasciato alcune dichiarazioni sul caso Juventus-Napoli.

Ecco le sue parole: “Le mie strutture non hanno sbagliato nulla, incredibile come solo il Ministro Speranza abbia detto che le ASL abbiano agito nel modo giusto. Ormai per come vanno certe cose la situazione non mi sorprende neanche più.

Venerdì, quando c’è stata la comunicazione della positività di Zielinski, la direzione UOC di epidemiologia ha contattato il ragazzo e sabato il club per avere i nomi dei contatti stretti. A quel punto i nominativi sono stati trasmessi all’ASL Napoli 1. Che ha emesso, sabato pomeriggio, lo stesso tipo di provvedimento adottato per Zielinski. Peraltro alle 19:30 sono stato chiamato da alcuni membri dello staff medico del Napoli. Mi chiesero se c’erano margini per partire in sicurezza. Il Napoli ha provato a partire fino a domenica mattina ma non abbiamo potuto dire che ci fossero le condizioni”.