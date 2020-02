Ass. Borriello: “Pronti ad accogliere Messi al San Paolo, potenzieremo il trasporto pubblico”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ciro Borriello, Assessore allo sport del Comune di Napoli: “La parte superiore delle Curve è completato, in quella inferiore c’è ancora bisogno dell’ausilio di qualche bagno chimico, ma i lavori sono in corso. Napoli-Barcellona? Come facciamo per i grandi eventi, garantiremo sicurezza e la Questura lavora per questo. C’è un’interlocuzione in corso anche per un rafforzamento del trasporto pubblico. Quote invalidi San Paolo? Ci sto lavorando. Sono più di 40 posti, ma possiamo annunciare nuovi posti in altri settori: curve, distinti e tribune. Stiamo ampliando l’offerta per le persone disabili, non avranno un settore a parte, ma ampliamo: ci stiamo lavorando. Prima scudetto o posti per disabili? Prima i posti, quest’anno lo scudetto è lontano. Scritta Napoli sui sediolini? Il Comune di Napoli non ha ancora la gestione totale dello stadio, è ancora nelle mani della società per le Universiadi. Non appena sarà finito, possiamo parlarne”.