Doppia seduta oggi per i nerazzurri al Centro Bortolotti in preparazione della sfida con il Napoli di sabato alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo. Lavoro differenziato per de Roon e Zappacosta. Domani, giovedì 3 novembre, è in programma un allenamento pomeridiano, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.