Atalanta, Gasperini: “Il nostro obiettivo è l’Europa, ma ci sono squadre fortissime”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 5-0 sul Milan:

“Non è una cosa casuale, è frutto di continuità e qualità. Fai tanti gol rispetto alle altre squadre, è il punto significativo. C’è da dire che ogni partita ha una storia a sé, oggi abbiamo messo in campo tutto. Sul piano tecnico siamo stati molto bravi, i gol sono di grandissima qualità”.

OBIETTIVO EUROPA – “È una squadra che si rigenera in continuazione. È una grossa soddisfazione, ma non la vivo come una casualità. Io voglio dare continuità alla qualificazione in Europa. Non so se arriveremo ancora in Champions, dietro ci sono squadre fortissime“.