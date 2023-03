Atalanta, Palomino, Scalvini e Zappacosta possono rientrare al Maradona

È proseguita al Centro Bortolotti la preparazione al prossimo impegno di campionato che vedrà i nerazzurri affrontare il Napoli sabato 11 marzo allo Stadio Maradona. Domani, giovedì 9 marzo, è in programma un allenamento al pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti di Zingonia e a porte chiuse.

Inoltre, come riporta TMW: “Prosegue il recupero in tempi rapidi degli infortunati in casa Atalanta. Il lavoro svolto dallo staff medico-sanitario atalantino potrebbe permettere a Gian Piero Gasperini di riavere a disposizione José Palomino per l’importante trasferta di Napoli: il difensore si era fermato a causa dei postumi distrattivi all’adduttore sinistro prima dell’ultimo match di campionato contro l’Udinese. Potrebbe farcela anche Giorgio Scalvini, alle prese con un trauma distorsivo alla caviglia, ancora da valutare invece Davide Zappacosta, ma non è da escludere la convocazione dell’esterno azzurro. Buone notizie per il tecnico degli orobici, i tre giocatori hanno svolto parte dell’allenamento odierno in gruppo”.