FOTO – Bayern Monaco-PSG, striscione contro il Ministro Piantedosi: “Uomo di m…”

Si sta disputando all’Allianz Arena la partita tra Bayern Monaco e PSG, valida per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League. I tifosi tedeschi si sono schierati in favore di quelli dell’Eintracht Francoforte, che si sono vesti vietare la trasferta allo stadio Maradona di Napoli per la partita in programma tra una settimana. Ed è arrivato uno striscione contro il Ministro italiano Piantedosi: “No to bans of fans! Piantedosi uomo di m***a“.

L’opinione dei tifosi del Bayern Monaco, questa sera in campo in Champions League, sul Ministro #Piantedosi e sul divieto di trasferta per i tifosi dell’Eintracht (ma l’opinione vale un po’ anche per altro). pic.twitter.com/7m55qHcub5 — Pallonate in Faccia (@pallonatefaccia) March 8, 2023