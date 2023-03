Brutte notizie per l’Atalanta. Koopmeiners ha rimediato una lesione di primo grado della giunzione muscolo/tendinea del bicipite femorale sinistro. Controlli anche per Davide Zappacosta, vittima anche lui di lesione. In particolare si tratta di una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo destro. Il centrocampista olandese rientrerà sicuramente dopo la sosta. Zappacosta non dovrebbe farcela per il Napoli, ma potrà provare a tornare per la sfida contro l’Empoli del 17 marzo.