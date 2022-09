Sconfitta per il Toronto FC di Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli non è sceso in campo per problemi familiari. I canadesi hanno perso 4-2 alla Mercedes Benz Arena contro Atlanta United: a segno anche Bernardeschi su calcio di rigore, Criscito in campo da titolare. Per la squadra di casa decisive le reti di Purata con una tripletta e Thiago Almada. Toronto ora a -7 dall’ultimo posto disponibile per i playoff con sole 3 partite da giocare.