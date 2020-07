Aureliano per Napoli-Sassuolo: dal 2014 aspetta la promozione in Serie A

Stasera alle 21:45 andrà in scena Napoli-Sassuolo allo stadio San Paolo. Partita valida per la 36^ giornata della Serie A 2019/20, che si avvia alla conclusione. Il Napoli è ormai certo della partecipazione ai gironi di Europa League vista la vittoria della Coppa Italia, le ultime partite di campionato saranno una sorta di “preparazione” in vista della sfida Champions al Barcellona. Il Sassuolo, invece, ha tutte le intenzioni di mantenere l’ottavo posto, che permetterebbe alla squadra di De Zerbi di saltare due turni preliminari di Coppa Italia ed essere una delle otto teste di serie. L’arbitro sarà Gianluca Aureliano di Bologna.

Aureliano è arbitro dal 1999 e ha esordito in Serie A nel 2014, in una partita tra Cagliari e Atalanta terminata 2-1. A 40 anni fa ancora parte dell’organico della CAN B e ha collezionato solo 9 presenze in Serie A e 10 in Coppa Italia.

Quella di stasera sarà un’occasione per mettersi in mostra, ma il salto nella CAN A resta complicato a sei anni dall’esordio. Aureliano ha una media di 4,5 ammonizioni a partita e un’espulsione ogni 1,19 partite. I rigori fischiati, invece, sono uno ogni 2 partite circa. Non ha mai arbitrato il Napoli in carriera, mentre ha arbitrato una volta il Sassuolo, con i neroverdi vittoriosi.

Nico Bastone