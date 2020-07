Everton, Ancelotti: “Vorrei restare tanto tempo qui, il club ha progetti ambiziosi”

Il tecnico dell’Everton, Carlo Ancelotti, ha parlato dell’esperienza maturata fin qui con il club e del suo futuro. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Il fatto di essere apprezzato fa molto piacere, crea in me una grande soddisfazione, ma anche responsabilità. Sono apprezzato per quello che ho fatto, ma il mio obiettivo è quello di esserlo per quello che andrò a fare. Mi sento parte integrante di questo progetto, che spero continui a lungo. Non ho mai avuto esperienze lunghissime nella mia carriera e mi piacerebbe farlo qui. Il Liverpool per arrivare al top ci ha messo cinque anni, non l’ha fatto dall’oggi al domani. Nell’Everton c’è il progetto di costruire un nuovo stadio e l’ambizione di lottare per le posizioni europee, mi piacerebbe farne parte a lungo”.

Fonte: Alfredopedullà.com