Avellino, è caos societario: e i tifosi chiedono di disertare lo stadio

Luigi Izzo vuol rilevare il club, mister Eziolino Capuano continua a sottolineare certe problematiche, la Curva Sud non ci sta: non è un momento positivo per l’Avellino, quantomeno a livello societario. Perché il mercato è stato fatto, per come doveva, e la squadra sta rispondendo.

Ma i tifosi chiedono altra chiarezza, e fanno sapere, come riporta tuttoavellino.it, di voler disertare lo stadio fino a quando non ci saranno situazioni chiare: “Pensavamo di non dover arrivare a prendere una posizione drastica riguardo il nostro amato Avellino, ma il teatro indegno offerto da questi 5 commedianti da strapazzo, a cui si aggiunge una repressione insopportabile verso ogni nostra forma di dissenso, ci costringe a scegliere l’unica strada al momento possibile. Come curva invitiamo tutta la tifoseria a disertare il Partenio/Lombardi e a disertare le trasferte, fino a quando non si sarà fatta luce e chiarezza sulla vergognosa situazione societaria. Siamo stanchi di questi loschi individui, stanchi di queste figure di m…a mondiali, stanchi di vivere le nostre passioni nelle aule dei tribunali, stanchi di dover prestare il fianco a disonesti faccendieri, stanchi di assistere a puerili litigi su tv, social o comunicati stampa. ABBIAMO LE PALLE PIENE!!! Per tutto esiste un prezzo, ma non per la nostra dignità, è ora che venga liberata questa società!!! CURVA SUD AVELLINO”.