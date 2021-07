AZ, Koopmeiners apre alla cessione: “Sono trattando con varie squadre”

Tante squadre, tra cui Napoli e Atalanta, sono interessate a Teun Koopmeiners dell’AZ Alkmaar. Il centrocampista olandese ha parlato a Voetbalzone di un suo possibile addio al club con cui è cresciuto: “Sono in trattativa con diversi club e finora le conversazioni stanno andando bene. Sono tutte opzioni gradite e l’ho fatto presente anche all’AZ. Loro sanno di quali club si trattano. Ho detto al club con chi sto parlando e come stanno andando le cose.

Potevo lasciare l’AZ in passato? Beh, molte cose si sarebbero potute fare e molte devono ancora venire. Criptico, non è vero? Sono sempre aperto e onesto, ma non credo sia giusto che il club dica tutto ai media ora. Alla fine sanno dove si trova il mio cuore. E’ loro diritto chiedere quello che vogliono, se lo meritano. Lo spero, glielo concedo di tutto cuore. Mi hanno offerto ogni opportunità per anni, dalla mia infanzia. Mi hanno aiutato molto, mi hanno fornito strutture, e mi hanno fatto sentire a casa.

Inizierò la nuova stagione con l’AZ? “Non oso dirlo, sinceramente non lo so“.