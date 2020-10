Ballardini: “Il Napoli è l’unica che gioca da grande, dà forti sensazioni”

Davide Ballardini, allenatore, ha parlato nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli è l’unica squadra che gioca da grande squadre. Le altre non si sono ancora messe a posto, il Napoli invece dimostra di avere spessore e visione, quindi credo che se la giocherà fino alla fine per la vittoria dello scudetto. Ti dà sensazioni chiari e forte, come le grandi squadre. Poi è vero che sono state giocate appena cinque giornate, quindi siamo solo all’inizio. Non ci sono dubbi che il Napoli sia una squadra molto ben attrezzata per arrivare in fondo”.