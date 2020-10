UFFICIALE – Campionati giovanili sospesi dall’Under 18 all’Under 15: il comunicato

Attraverso un comunicato ufficiale, è stata resa nota la sospensione di tutti i campionati giovanili dall’Under 18 all’Under 15 fino al 24 novembre. Di seguito, il comunicato: “Si dispone la sospensione delle gare in programma dal 31 ottobre p.v. al 24 novembre p.v. dei Campionati Nazionali Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 riservati alle società di Serie A e B, Under 17, Under 16 e Under 15 riservati alle società di Serie C, Under 17 e Under 15 Femminile, Under 14 Pro e Under 13 Pro, confermando nel contempo la possibilità per le società di effettuare, ove consentito, le sedute di allenamento nel rispetto delle indicazioni previste dai protocolli federali vigenti“.