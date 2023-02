Ballardini: “La Cremonese è vicina a far risultato anche in campionato”

L’allenatore della Cremonese Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Cremonese. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it

“Sul primo gol Sernicola ha fatto una buona partita ma in quel frangente dev’essere più bravo, la serie A impone di gestire meglio certe situazioni. A metà gennaio la Cremonese rispetto alla rosa iniziale ha perso sette giocatori, ne sono arrivati due: Ferrari e Benassi. Okereke, Dessers ci avrebbero potuto aiutare, l’atteggiamento è stato buono, per un’ora siamo stati in partita. L’hanno preparata benissimo, volevano darci qualche schiaffo in più perchè si erano offesi a causa della Coppa Italia, c’era aria di sana rivincita. La speranza è nell’atteggiamento giusto, nelle prestazioni ancora più importanti. Per me questa squadra con l’atteggiamento di stasera e queste prestazioni di spessore è destinata a prendere dei risultati, dobbiamo limitare gli errori e fare grandi partite. Abbiamo una rosa corta, speriamo di avere tutti i ragazzi a disposizione, lo spazio c’è per tutti, poi bisogna essere all’altezza. La disponibilità e la voglia di fare bene c’è, ci sono le categorie, dieci minuti in serie A non ti rendono un giocatore di serie A. Galdames si rivelerà certamente utile per le prossime partite, ho inserito lui perchè avevo piacere di vederlo. La Cremonese alla vittoria ci è arrivata in Coppa Italia, con le motivazioni forti che abbiamo c’è il dovere d’invertire la rotta, siamo vicini a svoltare. Perchè Ciofani out? Immaginavamo la partita intensa e combattuta, abbiamo avuto l’idea di conservare Ciofani fresco per l’ultima mezz’ora”