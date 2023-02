L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida contro la Cremonese. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Vincere una serie di partite così non è facile, le difficoltà aumentano sempre perchè rimanere concentrati diventa difficile. Viene fatto involontariamente d’abbassare un po’ la tensione, siamo una squadra forte ma se non andiamo a metterci il massimo possono subentrare delle difficoltà. Se non ritrovi il massimo, diventi una squadra normale. Abbiamo fatto fatica oggi, siamo stati più disordinati del solito nel far girare la palla. La Cremonese in un momento così complesso può giocare più libera di testa, ci hanno portato dentro la loro tattica e su questi quinti le nostre scalate sono state un po’ lunghe, abbiamo dovuto raccattare queste palle tagliate dentro l’area di rigore. Rrahmani, Kim, Di Lorenzo hanno fatto un lavoro splendido, nel secondo tempo abbiamo trovato la nostra tranquillità e geometria e dando il massimo riconosciamo la nostra forza. Se mandano dei messaggi alla testina in maniera corretta, la sfruttano. Mi fa piacere che Elmas abbia fatto un gran gol, meriterebbe di giocare titolare, i meriti dipendono dalla sua disponibilità, dalla voglia di dare il contributo. È sempre la felicità di giocare al fianco del tuo compagno che fa la differenza, quando sei un po’ sbrindellato così per il compagno c’è di ritrovare l’ordine tattico, c’è da fare ricomposizione sotto la linea della palla veloce, feroce, sono corse che poi ti fanno perdere un po’ di lucidità nelle scelte e, quindi, è meglio se si comincia subito come abbiamo fatto nel secondo tempo. Bisogna avere un po’ di tutto per essere una squadra forte come noi, non possiamo nasconderci dietro un dito, stasera c’era una partita da vincere come dovevamo fare in Coppa Italia, succede per la mancata consapevolezza giusta sull’importanza della gara. Tutte le volte ci va messo qualcosa in più. Si cerca Osimhen perchè ha la qualità di far gol, la ricerca è la stessa, lo riteniamo un calciatore forte, conosciamo tutti le qualità di Osimhen, si cerca lui per far gol, è lui che aiuta noi. Faccio i complimenti al pubblico per il modo in cui ha incitato, bisogna vincere le partite sul campo di volta in volta, per mentalità e importanza dobbiamo essere disposti a tutto, a distruggerci sul campo per quel risultato lì. Marocchi? C’è libertà d’espressione, ognuno può fare il tifo per chi vuole, si va per la nostra strada”

A cura di Ciro Troise