Barça-Napoli, in Spagna temono gli azzurri: “Sono i favoriti per la vittoria finale, non ci voleva”

Sebbene sulla carta il Barcellona dovrebbe essere in vantaggio, in Spagna non hanno preso affatto bene l’esito del sorteggio per i playoff di Europa League, che ha riservato ai blaugrana il Napoli. Sul quotidiano Marca, infatti, si legge di una forte apprensione per la sfida contro gli azzurri di Spalletti, definiti addirittura i favoriti per la vittoria finale: “La squadra di Xavi se la vedrà con il rivale che nessuno voleva, il Napoli di Insigne e compagni. E’ l’incrocio pià affascinante di questa Europa League. E’ successo proprio ciò che il Barça avrebbe dovuto evitare: affrontare il favorito per la vittoria finale“.