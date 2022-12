Barcellona in cerca di un terzino: Di Lorenzo tra i nomi, ma occhio al prezzo

Sport.es. ha raccontato la ricerca del Barcellona di un terzino di alto livello. Nel mirino ci sarebbe anche Di Lorenzo, nonostante le scarse possibilità economiche dei blaugrana:

“L’area sportiva e lo staff tecnico sondano da tempo il mercato, ma i regolamenti della Liga sono rigidi e non sempre possono puntare agli obiettivi che hanno in mente. Le due opzioni più chiare al momento sono due giocatori esperti come Meunier (Dortmund) e Pavard (Bayern). Lo sono perché sono sul mercato, hanno un’esperienza di prim’ordine e possono essere convenienti. Ma la lista è lunga e ci sono nomi che, sportivamente, starebbero di più in altre occasioni

Uno di loro è Foyth, del Villarreal, di cui si è parlato molto. E un altro che incanta e di cui non era ancora apparso il nome è Di Lorenzo, del Napoli. Il nazionale italiano ha tutto: attacca e difende bene, ha carattere, tecnica, esperienza e si adatterebbe perfettamente al gioco del Barça. Agli spagnoli piace molto, fa impazzire l’area sportiva e ne è stato sondato il prezzo: al momento è troppo alto, ma in estate potrebbe essere possibile. Sicuramente un nome da tenere in considerazione”