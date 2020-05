Barcellona, Messi: “Quando torneremo a giocare, sarà un nuovo inizio”

Intervistato dal sito ufficiale dell’Adidas, Lionel Messi ha parlato della ripresa del calcio: “Nessuno poteva aspettarsi uno scenario simile. Il virus ha avuto un impatto tremendo a livello mondiale e non è mai facile lavorare né tanto meno vivere con questa incertezza. Giocare a porte chiuse implica una nuova sfida. Come squadra ti prepari allo stesso modo, ma individualmente è diverso. Ci sono passato una volta ed è stata un’esperienza unica. Quando torneremo a giocare, sarà un nuovo inizio. Avremo tempo per prepararci e riusciremo a recuperare qualche giocatore importante che era infortunato. Tecnicamente sarà la stessa stagione, ma credo che i giocatori vivranno un’esperienza diversa. So che sarà strano, ma ho davvero voglia di tornare a giocare. La Copa America? Sarebbe stato un evento molto importante per me, non vedevo l’ora di giocarci di nuovo. È stato difficile accettare il rinvio ma ovviamente è comprensibile.”

Fonte: Alfredopedullà.com