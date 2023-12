Nel post partita Nicolò Barella è intervenuto ai microfoni di DAZN ed ha parlato così:

Vincere così a Napoli è un grande segnale?

“Loro sono campioni d’Italia per un motivo, ci sta soffrire e chiudersi un po’ qui perché hanno qualità. Ma oggi abbiamo dimostrato di voler far bene e lottare fino alla fine”.

Il gol ritrovato? “Devo ringraziarli, in un momento difficile per me che non mi era capitato mi hanno sempre dato fiducia facendomi sentire importante. Il gol è per loro e per la famiglia”.