Di Lorenzo a SKY: “Potevamo sfruttare le occasioni avute. Scudetto? Dobbiamo pensare partita per partita”

Giovanni Di Lorenzo, capitano e terzino del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la sconfitta per 0-3 contro l’Inter. : “Magari inconsciamente qualcuno può dare meno dopo una grande vittoria, ma abbiamo parlato tra di noi e il gruppo ha fame. Abbiamo fatto una buona partita, potevamo sfruttare le occasioni avute e le situazioni andatesi a creare. Quando concedi un gol a una grande squadra come l’Inter è difficile tornare subito in partita, dispiace. Penso che bisogna essere bravi a rimanere in partita fino alla fine, ovviamente il terzo gol ci ha tagliato le gambe e la gestione della gara è diventata difficile. L’aspetto positivo è che siamo tornati a giocare un buon calcio. Lo Scudetto? La distanza ora è ampia, pensiamo partita per partita incominciando dallo scontro diretto contro la Juventus. L’Inter? Penso a noi, non ho il tempo per guardare le altre, anche perché non stiamo facendo benissimo. I nerazzurri sono sicuramente una grandissima squadra e a loro va il merito di questi grandissimi risultati, ma dobbiamo pensare a noi. Il fattore casa? Dispiace per noi e per i tifosi che ci incitano sempre fino alla fine. Dobbiamo subito tornare a vincere, anche in casa”.