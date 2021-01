Bari – Turris 1-1: il match al San Nicola finisce in pareggio, D’Ignazio non vede il campo

Il Bari ha dominato la Turris al San Nicola ma non è riuscito ad andare oltre il pari: l’1-1 finale allontana ancora di più la squadra di Auteri dall’orizzonte della lotta per la promozione diretta in B. L’errore dell’attaccante biancorosso Antenucci dagli undici metri dopo solo due minuti dal fischio iniziale ha indicato come la sfida fose sin dall’avvio in salita: la sua conclusione è finita alle stelle (il penalty era stato fischiato per fallo di Rainone su D’Ursi). Poi i pugliesi – privi degli indisponibili Maita e Celiento – hanno anche pagato dazio alla sfortuna, colpendo tre legni. Il calciatore classe 1998 Luigi D’Ignazio di proprietà del Napoli non è entrato e quindi non ha visto il campo nella squadra ospite