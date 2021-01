Udinese-Napoli 1-2, Bakayoko inverte la storia: le pagelle di IamNaples.it

Sembrava che il momento nero non volesse passare, il Napoli in vantaggio con un rigore trasformato da Insigne si fa raggiungere per una sciocchezza di Rrahmani che consente a Lasagna di pareggiare. La prestazione non è stata di grande livello, il Napoli ha commesso tanti errori, spesso non ha mantenuto le distanze subendo le ripartenze dell’Udinese ma ha trovato l’episodio nel finale vincendo grazie al colpo di testa di Bakayoko. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 6: In più di un’occasione salva il risultato anche perchè Lasagna e compagni calciano centrale, sul gol di Lasagna ha la lettura sbagliata, arretra attendendo un passaggio di Rrahmani più forte, deve leggere diversamente la giocata.

DI LORENZO 6,5: Rimedia un’ammonizione evitabile ma la prestazione è da sottolineare, nel primo tempo spesso supporta Lozano che è l’uomo più pericoloso del Napoli, nella ripresa va a fare il centrale e ci mette tanta autorevolezza nel gestire una situazione molto difficile in un ruolo non suo.

MANOLAS 6: È costretto ad uscire anzitempo, quando è in campo fa una buona partita anche nel palleggio.

RRAHMANI 4: Commette un errore disastroso che costringe il Napoli a fare più fatica del previsto per vincere la partita, va in tilt dopo il disastro e rischia di far completare la rimonta all’Udinese. (Dal 45′ Mario Rui 6,5: Ottimo secondo tempo, batte la punizione da cui arriva il gol di Bakayoko, da un contributo importante sulla fascia sinistra, spinge tanto e con il suo sinistro è di sostegno anche sotto il profilo tecnico)

HYSAJ 6: Nel primo tempo commette tanti errori nel palleggio, la pressione dell’Udinese lo porta a giocare con il piede mancino e fa tanti errori. Nella ripresa a destra la prestazione è completamente diversa, cresce ed è discreta in entrambe le fasi.

FABIAN RUIZ 5: Prestazione di basso livello, Fabian non si rialza ancora, commette degli errori nel palleggio, nelle scelte, favorisce le ripartenze altrui. (Dal 68′ Elmas 5,5: L’impatto non è esaltante, commette degli errori nella gestione del pallone, nei tempi di gioco e d’intervento difensivo, poi cresce la squadra e migliora anche la sua partita)

BAKAYOKO 6,5: Commette qualche errore ma la prestazione è di alto livello perchè spesso si assume la responsabilità dell’intera mediana quando s’alza Fabian, poi realizza una rete di grandissima importanza con un colpo di testa preciso.

LOZANO 7: È ancora una volta il migliore del Napoli, si procura il rigore, determina due ammonizioni, impegna due volte Musso, prima di testa, poi con un tiro deviato da Petagna, è sempre tra i più incisivi.

ZIELINSKI 6: Può fare molto di più ma ha il merito di non mollare mai, tenta la giocata, è nel vivo del gioco, è lui a procurarsi la punizione da cui arriva il gol-vittoria. (Dal 92′ Demme s.v.: Un minuto che sa di speranza, perchè recuperare Diego è molto importante per il Napoli)

INSIGNE 6: Nel primo tempo è tra i più ispirati, si propone, calcia in porta con frequenza, realizza il rigore del vantaggio, nella ripresa spreca un’occasione, commette qualche errore di troppo, perde lucidità.

PETAGNA 6: La prestazione c’è, si propone per aiutare i compagni nella manovra, si muove tanto, con l’atteggiamento giusto, e va vicino al gol deviando un tiro di Lozano, gli toglie la gioia della rete soltanto una grande parata di Musso. (Dal 68′ Llorente 5,5: Occupa il centro dell’area di rigore e prova a fare le sponde, tanti palloni perse, molte triangolazioni sbagliate, c’è solo l’impegno, va apprezzata la professionalità considerando che fino al 23 dicembre non aveva totalizzato neanche un minuto ma c’è poco altro).

GATTUSO 6: La vittoria premia il coraggio delle scelte, su Rrahmani era davanti ad un bivio, ha scelto la via più dura perchè il momento era troppo complicato. Il recupero degli assenti sarà di grande aiuto ma il Napoli deve cambiare marcia, sia mentalmente che in certe correzioni tattiche. Quando la squadra non è al meglio, in mezzo al campo soffre, il recupero di Demme sotto quest’aspetto può dargli modo di variare almeno nei momenti più difficili delle partite.

Ecco il tabellino del match:

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Arslan (27′ st Walace), Mandragora, Stryger Larsen (27′ st Zeegelaar); R. Pereyra; Lasagna (36′ st Nestorovski). A disposizione: Scuffet, Gasparini, Ouwejan, Makengo, Ter Avest, Palumbo, Rigo, De Maio. Allenatore: Gotti

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas (16′ pt Maksimovic), Rrahmani (1′ st Mario Rui), Hysaj; Fabian Ruiz (23′ st Elmas), Bakayoko; Lozano, Zielinski (47′ st Demme), L. Insigne; Petagna (23′ st Llorente). A disposizione: Contini, Ospina, Politano, Koulibaly, Ghoulam, Cioffi, Lobotka. Allenatore: Gattuso

ARBITRO: Pasqua di Tivoli.

MARCATORI: 15′ pt Insigne (N, su rig.), 27′ pt Lasagna (U), 45′ st Bakayoko (N)