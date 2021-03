Beckham sogna in grande: “Messi e Ronaldo per il mio Inter Miami? Alle star piace questa città”

Messi e Cristiano Ronaldo in MLS in futuro? Secondo David Beckham, le possibilità sono molte. L’ex centrocampista del Manchester United, leggenda del calcio inglese e co-proprietario dell’Inter Miami, ha infatti dichiarato come il club di cui è presidente voglia in futuro portare in casa propria delle star internazionali.

“Quando abbiamo annunciato la creazione dell’Inter Miami, si è sempre parlato di quali giocatori avremmo portato qui. Si sono fatti nomi come quelli di Cristiano Ronaldo, Messi o Neymar”, ha detto Beckham a ESPN. “C’erano sempre certe discussioni. In realtà non penso che sia una cosa difficile da decidere per i giocatori, perché Miami è un posto fantastico”.

Dopo Higuain e Matuidi, Beckham vuole quindi puntare ancora più in alto: “Questa è ovviamente una grande città con una grande base di tifosi, ma credo anche che ci sia molto talento a Miami e nel sud della Florida. Penso che abbiamo una vera opportunità. Miami è una città che provoca attrazione sui calciatori che hanno giocato in Europa e che sono delle grandi star”.

Il presidente dell’Inter Miami si è anche detto fiducioso sul nuovo allenatore Phil Neville, suo ex compagno al Manchester United e in nazionale: “Otterrà il meglio dai giocatori, lui lavora anche con i ragazzi vengono dalle accademie. Ha l’esperienza di una delle migliori accademie, quella del Manchester United, quando stavamo crescendo insieme. E ha lavorato con diversi allenatori”.

