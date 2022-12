Bellinazzo: “Caso plusvalenze, ecco perché non è stato coinvolto l’affare Osimhen”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Bellinazzo, economista: “La questione plusvalenze all’interno dell’inchiesta Prisma sembrava avere un peso minore, per quanto riguarda la Giustizia Sportiva, e invece ieri è arrivato il colpo di scena. Il fronte era stato archiviato in primo e secondo grado dalla Procura Federale, ora è stato chiesto dalla stessa di riaprire tutto: coinvolti la Juventus e otto club interessati negli affari. L’esclusione del Napoli e dell’affare Osimhen? Non si pone tanto la valutazione in sé dei calciatori, inficiata da un valore puramente soggettivo. Qui c’è di diverso che il pericolo presente in quell’incartamento copioso di pagine rivelerebbe le prove di aver dato volutamente un valore più alto a determinati giocatori per abbellire i bilanci. E quindi abbellire i rispettivi bilanci. Sarebbe una sorta di confessione e questo consente alla Procura Federale di riaprire il processo. E’ un tema sul quale anche la Procura di Torino potrà insistere. Il 2023 nel calcio italiano? Spero si possa avere più chiarezza e trasparenza”.