Grava: “Ambrosino in Nazionale? E’ una gioia immensa, su Marchisano, Hysaj e Barba dico che…”

Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal” su Kiss Kiss Napoli: “Ambrosino? E’ bellissimo vederlo in Nazionale. E’ una gioia immensa per me e per tutto il settore giovanile. E’ fondamentale fare un lavoro di scouting e cerchiamo di avere gli occhi aperti per pescare bene. Ci arrivano tante segnalazioni, ma l’obiettivo mio e nostro è quello di valorizzare il territorio. Qui c’è tanta qualità, che abbinata alla mentalità, che è fondamentale, fa il giocatore. Barba? Si sta comportanto molto bene. Ha qualità e buona struttura che ne fa un difensore completo. Sono contento per lui e per le sue opportunità con la prima squadra, partendo dal ritiro in Turchia con gli azzurri di Spalletti. Marchisano e Hysaj? Parliamo di due 2004 che hanno fatto molto bene in questi anni e hanno ancora grandi potenzialità e margini di miglioramento. Non devono mollare e devono continuare a lavorare. Per essere campioni bisogna allenarsi a mille”.