Bellinazzo: “Serie A, diritti tv per l’estero assegnati ad Infront”

Scrive su Twitter il giornalista Marco Bellinazzo: “Diritti tv per l’estero della Serie A assegnati a Infront con 20 voti su 20 per il triennio 2021/24. Tra Infront (139 milioni) e Cbs (55) la Serie A incassa da diritti esteri meno di 200 milioni. Manca il Middle East (per ora c’è offerta da 40 milioni). Rispetto ai 370 (350 più diritti accessori per 20) dello scorso bando si profilano minori ricavi nel triennio per oltre 300 mln. Grazie alla buona performance dei diritti nazionali che potrebbero valere circa 950 milioni a stagione (anziché 970) e senza vecchia commissione per advisor Infront (55) si determinerà una contrazione totale dei proventi più che sostenibile. Causa pandemia poteva andare peggio”.