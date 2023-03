Benevento-Sudtirol, Stellone manda in campo il 2006 Carfora

Si sta disputando allo stadio Vigorito la partita tra il Benevento e il Sudtirol, valida per la 27^ giornata del campionato di Serie B. La squadra ospite è in vantaggio per 0-2, grazie ai gol di Belardinelli e Cisse. Al 46′, il tecnico Stellone ha deciso di mandare in campo, al posto di Foulon, Lorenzo Carfora. Centrocampista offensivo classe 2006, con l’Under 17 dei sanniti ha segnato 18 gol in 19 partite. Era stato prelevato dal Portici in collaborazione con l’ASD Quartieri Orientali. Su di lui è emerso nei mesi scorsi anche l’interesse del Milan.