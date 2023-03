Elmas: “Voglio arrivare in doppia cifra, senza Spalletti non sarebbe possibile tutto questo”

Eljif Elmas ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha commentato il momento del Napoli, lo scudetto e Spalletti:

“I miei 6 gol? Per me una stagione bellissima, ma è la squadra che sta facendo grandi cose. Voglio arrivare alla doppia cifra, mancano ancora tante partite. Il più bello? Quello con l’Udinese!”.

Su Empoli-Napoli:

“Una prova di maturità, dopo l’anno scorso che ricordavamo bene come è finita. Eravamo pronti a tutto, loro giocano bene e sapevamo che avremmo sofferto un po’. Noi abbiamo fatto di tutto per vincere e mantenere il risultato in 10. Talmente forti da poter giocare in 10? No, è semplicemente che giochiamo di squadra. Tutti danno tutto per i compagni e quindi anche in 9 giochiamo allo stesso modo”.