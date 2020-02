Benevento, Vigorito si racconta: “Ecco come abbiamo raggiunto l’armonia”

Ai microfoni del sito ufficiale del club ha parlato il presidente del Benevento Vigorito. Ecco le sue dichiarazioni:

“La chiave per arrivare all’armonia nello sport, così come nella vita è il sorriso e sul sorriso ho impostato tutta la mia vita. Nel Benevento Calcio l’armonia è costituita da tutte le componenti della società, della tifoseria, dall’allenatore allo staff tecnico, ai giocatori e alla dirigenza. Quando si gioca, meglio quando si vince, si applaudono solo quelli che stanno in campo. Ma l’applauso va esteso a tutti coloro che lavorano nell’ombra: da chi prepara le maglie dei calciatori prima delle gare a quelli che puliscono gli spogliatoi alla fine. È il successo di tutti. Sono fiero della vicinanza dei beneventani alla squadra e ricordo, all’indomani della promozione in A, la frase di una signora che affermò che la cosa più bella non era la A ma aver dimostrato che se si ha un sogno bisogna cercare di realizzarlo. Questo dico ai giovani: non mollate, inseguite il vostro sogno”.