Attraverso i microfoni di Sky Sport Beppe Bergomi ha parlato del Napoli e di Kvaratskhelia. Ecco le sue parole:

“Sotto l’aspetto del gioco non mi è dispiaciuto il Napoli. Poi dopo l’episodio con i tifosi il Napoli è andato un po’ in difficoltà. Ho visto Kvara andare a contrasto in mezzo a due, forse l’anno scorso non sarebbe successo. Conte oggi ci dice che la squadra si sporca le mani. Lukaku è perfetto per come gioca Conte, palla sempre addosso ma è molto utile