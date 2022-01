Bertoni: “Julian Alvarez simile a Mertens, c’è anche il Real Madrid”

Daniel Bertoni, ex calciatore del Napoli negli anni ottanta, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli: “Vedo oggi l’Inter favorita, il Napoli ha perso punti che non doveva perdere ma il campionato è ancora lungo e gli azzurri possono ancora farcela. L’obiettivo del Napoli è però centrare la Champions League.

Tagliafico? E’ un terzino che va bene per l’attacco, ha grande personalità. Bisogna veder quanto chiede l’Ajax, in Italia potrebbe esserci qualcuno dello stesso livello di minore costo. E’ comunque è un giocatore adatto al gioco del Napoli e potrebbe fare bene in azzurro.

Julian Alvarez? E’ il miglior giocatore argentino del momento, è un gran goleador. E’ simile a Mertens, vuole fare sempre la giocata, calcia molto bene con i due piedi, anche le punizioni. Non è una punta vera e propria, gli piace spaziare su tutto il fronte dell’attacco, potrebbe formare una bella coppia con Osimhen. E’ anche nel mirino del Real, a 11 anni giocò un torneo a Madrid e per questo i Blancos lo conoscono molto bene. Non vuole partire adesso, vuole prima giocare il Mondiale e poi lasciare il River Plate”.