UFFICIALE – L’ex Napoli Rafael riparte dal Cruzeiro di Ronaldo

Rafael Cabral, ex portiere del Napoli, cambia squadra. Il brasiliano torna in patria, dove giocherà per il Cruzeiro fino al 30 dicembre 2022 e che ha da poco accolto Ronaldo Luiz Nazario come nuovo presidente. Rafael si trovava in Inghilterra dove ha disputato ottime stagioni al Reading.

💙✍️ Rafael Cabral chegou ao #MaiorDeMinas! Com uma trajetória de sucesso pela equipe do Santos, futebol italiano e inglês, o goleiro se junta ao elenco para reforçar nosso time na temporada 2022. Seja bem-vindo, Rafael! 👊🦊#FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/bUKaO8gSJl — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 18, 2022