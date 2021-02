Bianchi: “Stagione frenetica, serve una rosa adeguata a sostenere i ritmi”

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Gli allenatori devono avere il massimo del rispetto per poter operare nel miglior modo possibile. Tutte le incertezze non fanno bene a nessuno. I giocatori devono giocare per la squadra, per loro stessi, per il pubblico e alla fine per l’allenatore. Atalanta? Evidentemente ha qualche problema. A volte prende dei gol puerili, altrimenti non ti fai rimontare di tre gol. Per sostenere questa stagione frenetica serve una rosa adeguata a sostenere i ritmi. Mai visto tanti infortuni in tutta Europa. Si gioca troppo e i giocatori non sono preparati. Per questo sto ben attento a dare giudizi sugli allenatori”.