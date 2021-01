Biasin: “De Laurentiis aveva ragione, Supercoppa da posticipare. Critiche ingiuste su Gattuso”

Ad ‘Arena Maradona’, trasmissione sportiva condotta da Diego Maradona Jr, Floriana Messina e Gianluca Miranda su Radio Crc è intervenuto Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quotidiano ‘Libero’. “Peccato che la richiesta di rinvio in primavera della finale di Supercoppa Italiana non sia stata accolta – ha detto Biasin a Radio Crc – questa volta De Laurentiis aveva ragione. Era il caso di aspettare di poter accogliere più spettatori allo stadio e incassare di più. Purtroppo si è fatto confusione con il rinvio di ottobre e si è aperta un’altra polemica inutile”. Secondo Biasin “Il Napoli è in linea con i programmi. Gattuso sta lavorando bene. In azzurro ha già vinto un trofeo. Su di lui critiche Ingiuste”. Infine un giudizio sull’Inter. “Potrebbe fare ancora di più. Conte deve risolvere l’equivoco Eriksen. Peccato che non giochi. Con me sarebbe sempre in campo”.