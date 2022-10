Blind: “Non ci sono problemi a scambiare le maglie con i calciatori del Napoli”

Il difensore dell’Ajax Daley Blind ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Ajax. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Il Napoli è una squadra forte ovviamente ma noi potevamo far meglio soprattutto nella costruzione da dietro. Sul quarto gol c’è un mio errore personale, volevo fare come nel primo tempo. Maglie? Non lo so, ho letto ciò che è accaduto la scorsa settimana, penso che non ci siano assolutamente problemi. Siamo una squadra che sta crescendo, tanti titolari sono andati via. Ogni partita è una lezione, non dobbiamo cercare scuse, solo crescere. È da vedere quanto tempo ci vuole a crescere, non dobbiamo nasconderci, dobbiamo fare meglio, ritrovare il nostro modo di giocare. Il Napoli anche ha una grande storia, un bellissimo stadio, degli ottimi giocatori che stanno facendo molto bene, è bello vedere come giocano insieme. Conosciamo il nostro modo di giocare tatticamente ma a volte bisogna sapersi adattare all’avversario”

A cura di Ciro Troise