Napoli-Ajax 3-1, le pagelle di IamNaples.it: Kvara fenomenale, Raspadori strepitoso

Straordinaria vittoria del Napoli contro l’Ajax 4-2, che porta la squadra di Luciano Spalletti agli ottavi di Champions League con due giornate d’anticipo. Adesso l’obiettivo è il primo posto del girone. Prova strabiliante di tutta la squadra azzurra. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 7: Ottima parata sullo 0-0 che salva il risultato, ci prova anche sul gol di Klaassen a superarsi, ma il colpo di testa è troppo forte. Bene anche nelle uscite e nella gestione con i piedi. Incolpevole su entrambi i gol subiti.

Di Lorenzo 7,5: Fantastica prova del capitano del Napoli, sia in fase offensiva, sia in fase difensiva. Sempre lucido, un cyborg. Attacca, imposta e difende come se non ci fosse un domani.

Kim 7: Gioca in una posizione diversa da quand’è arrivato al Napoli, anche se non inusuale. Va un po’ in difficoltà quando si ritrova a impostare, ma a livello di marcatura è insuperabile. Il Mostro continua la sua crescita con efficacia e l’arroganza di chi può fermare chiunque.

Juan Jesus 7: Non fa rimpiangere Rrahmani, è sempre efficacie e l’arbitro gli fischia un rigore contro per un fallo inesistente. Commette un fallo intelligente sul 3-2. Il brasiliano si fa sentire e dà sicurezza ai suoi compagni.

Olivera 7,5: Un treno, corre senza sosta anche oltre il 90′. Diagonali difensive fantastiche e cavalcate altrettanto meravigliose. Abbina un’ottima tecnica a una fisicità straripante.

Anguissa 7,5: Esce per un problema fisico dopo aver comandato il centrocampo in lungo e in largo. Sono finiti gli aggettivi per definire le sue partite. Il Napoli, tra l’altro, prende gol quando lui inizia ad arrancare prima di uscire. Dal 50′ Ndombele 7,5: Entra benissimo in partita, si guadagna il rigore che vale il 3-1 e sfiora anche il con un tiro potentissimo. Il pallone con lui viaggia veloce.

Lobotka 7,5: Il Generale del centrocampo offre una soluzione ai suoi compagni di squadra quand’è il momento di costruire dal basso. Ma anche quando bisogna impostare, guadagnare metri, posizione. Insomma, lo slovacco è l’Iniesta di Spalletti.

Zielinski 8: Non segna, ma mette lo zampino sul primo gol di Lozano con un assist strepitoso. Dipinge calcio ogni volta che tocca il pallone, duetta bene con Olivera e Kvaratskhelia. Regge bene 90′ il polacco, prendendo anche qualche colpo. E’ strepitoso. Dall’89’ Gaetano 7: Spalletti gli dà una grande gioia, lui lo ripaga mordendo le caviglie agli avversari e conquistando palloni interessanti.

Lozano 8: E’ tornato il vero Chucky, dopo essersi sbloccato a Cremona segna un gran gol di testa oggi. Ne sfiora un altro bellissimo, al volo, col sinistro. E’ sempre pericoloso e le sue scelte mai banali, una manna per Spalletti ritrovare il messicano in queste condizioni. Dal 77′ Politano 7: Entra bene in partita, dando una bella mazzata ai difensori ajacidi già provati dalla stanchezza.

Raspadori 8,5: Segna un gol da centravanti pazzesco, un siluro imprendibile per il portiere avversario. Lega il gioco in una maniera incredibile, i difensori non lo prendono mai. Dal 50′ Osimhen 8: Spreca tanto facendosi trovare sempre in fuorigioco. Merita un voto alto per aver lasciato il rigore all’amico Kvara, per il gol e l’esultanza rabbiosa.

Kvaratskhelia 9: Un voto altissimo per essere il Diavolo della fascia sinistra, che va oltre il gol su rigore in un momento complicato. Salta sempre l’uomo, per fermarlo devono solo ricorrere alle maniere forti. Ogni sua giocata è accompagnata dall’ovazione del pubblico. Dal 77′ Elmas 7: Merita lo stesso voto degli altri, anche se il suo apporto non è stato così significativo. Quando entra, però, è il momento di gestire il pallone e far passare i minuti. E lo fa bene.