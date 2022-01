Bologna, ladri in casa di Bonifazi durante il match contro il Verona

Momento difficile per i calciatori del Bologna, reduci da tre sconfitte di fila in campionato e presi di mira dai ladri. Ieri sera infatti, proprio mentre la squadra di Mihajlovic sfidava il Verona al Bentegodi (match vinto dall’Hellas in rimonta), c’è stato un furto in casa, come quanto riportato dal Corriere dello Sport, di Kevin Bonifazi (titolare contro gli scaligeri) dove intorno alle pre 21 sono intervenuti i carabinieri, che avevano ricevuto l’allerta dal sistema di allarme installata nell’abitazione in pieno centro.

Prima era toccato a Skorupski

In base a quanto ricostruito dalle indagini i ladri, da uno spazio condominiale, avrebbero raggiunto i tetti per poi calarsi sul balcone dell’abitazione del difensore. Dopo avere forzato una porta-finestra, in base a quanto si apprende, sono entrati all’interno e hanno rovistato nelle stanze. L’allarme li ha sorpresi e sono scappati, portando via alcuni oggetti (il bottino è ancora in corso di quantificazione). Lunedì era stato messo invece a segno un altro furto a casa del portiere rossoblù Lukasz Skorupski. Anche in quel caso degli accertamenti si erano occupati i carabinieri e da una prima stima il bottino, costituito da effetti personali e oggetti di valore del calciatore, ammontava a circa 50mila euro.