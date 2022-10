Bologna, Thiago Motta: “Ottimo primo tempo contro il Napoli”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Cagliari:

Dopo Napoli, domani ci si aspetta la sua prima vittoria alla guida del Bologna

“È un nostro obiettivo, la Coppa Italia è una Coppa importante per tutti, sicuramente anche per noi per dare continuità al primo tempo contro la Samp e alla gara contro il Napoli, abbiamo una buona occasione per fare la nostra partita”.

Caratteristica che le è piaciuta di più a Napoli?

“Ho visto il gruppo, siamo stati uniti, sempre. Nel primo gol abbiamo pressato alti, in altri momenti abbiamo difeso di squadra”.