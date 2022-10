Berardi, nessuna lesione: potrebbe tornare col Napoli

Il Sassuolo ha comunicato le condizioni di Domenico Berardi:

“In merito a Domenico Berardi, le verifiche e gli accertamenti effettuati non hanno evidenziato nessuna nuova lesione muscolare. Il calciatore ha già iniziato uno specifico programma di lavoro che sarà modulato nei prossimi giorni in base ai progressi riscontrati”.

L’attaccante classe 1994 era uscito al 79′ minuto della gara persa per 2-1 contro l’Atalanta. Dopo gli accertamenti di oggi, dai quali non è stata riscontrata nessuna lesione muscolare, Berardi potrebbe riuscire a tornare in campo in circa 10 giorni, nel match con il Napoli, previsto per il 29 ottobre.

Nei prossimi giorni avremo più dettagli e si potrà dire con più certezza quando tornerà disponibile.