Bologna, Saputo: “Thiago Motta ha la nostra fiducia, può diventare un grande allenatore”

Joey Saputo, presidente del Bologna, ha rilasciato un’intervista al Corriere di Bologna: ”

Si è spiegato il perché della brutta partenza?

“Abbiamo iniziato il ritiro senza allenatore, i giocatori non erano al livello che dovevano essere, in certe partite pensavamo di far punti e non ci siamo riusciti. Dobbiamo restare calmi però. Quando abbiamo visto il calendario pensavamo di partire bene, invece abbiamo cominciato male”.

Il feeling tra tifoseria e l’allenatore Motta non è scattato. È in bilico? Rischia?

“Ha la nostra totale fiducia, siamo tutti dalla sua parte. Vogliamo andare avanti con Motta. Lo abbiamo scelto in un periodo difficile per la società. Ha preso una squadra non costruita da lui, con un’altra mentalità, serve tempo per portare la sua. Sono convinto che i risultati gli daranno ragione”.

Lei non ha ancora incontrato il nuovo allenatore. Quando lo vedrà? Perché lo ha scelto?

“Quando è arrivato ero partito, mi riprometto di tornare a breve. È un giovane con tante idee, è importante. Voglio dargli l’opportunità di diventare un grande allenatore”.

Lo ha rimproverato per questo inizio deludente?

“Se uno lavora e lavora forte e i risultati non ci sono, ma ha fatto di tutto per ottenerli, non posso rimproverarlo. Bisogna metterlo nella migliore condizione possibile. Se i punti non arrivano oggi, domenica arriveranno o nelle prossime partite. Gli ho detto di continuare a lavorare duro. Poi sono convinto che nelle gare successive si può e si deve fare risultato con squadre alla nostra portata”.