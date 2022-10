Repubblica – Napoli-Bologna, Ndombele dovrebbe sostituire Anguissa

La Repubblica ha fornito delle novità di formazione che potrebbero riguardare il Napoli per il match casalingo contro il Bologna: “Ieri Anguissa si è limitato alle terapie a Castel Volturno. Spalletti si augura che lo stop non sia lungo: «Dobbiamo capire bene», si è limitato a dire l’allenatore. Contro ilBologna il forfait è molto probabile, bisognerà capire se Anguissa salterà pure il big match contro la Roma all’Olimpico. Domenica potrebbe giocare dall’inizio perciò Ndombele: il francese ha caratteristiche diverse ma ha dimostrato di esere in netta crescita. Scalpita pure Demme, soluzione da tenere in considerazione nella ripresa. Spalletti ci penserà stamattina. Farà sicuramente qualche cambio contro il Bologna: Mario Rui in difesa e Politano nel tridente offensivo. Da valutare Ostigard accanto a Kim al centro del reparto arretrato”.