Braida elogia il Napoli: “Difficile fare meglio. Fabian? Il Barcellona è interessato”

Uno degli operatori di mercato più importanti, Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da IamNaples:

GATTUSO – “Conoscevo la sorella di Rino, sono legato anche alla sua famiglia ed esprimo tutto il mio affetto e il mio cordoglio per loro”.

FABIAN – “Sicuramente un club come il Barcellona è interessato, ma ci sono molti problemi legati al virus, oltre a perdite notevoli per il club, da quello che leggo. In questa sessione non penso ci saranno grandi disponibilità per acquisire calciatori e spendere tanto. Lui nello specifico era apprezzato, ma quando ero al Barcellona non c’era la necessità di prenderlo. Bisogna arrivare al posto giusto, al momento giusto, ma può darsi che il Barcellona riuscirà ad acquistarlo. Lautaro è un profilo che interessa”.

NAPOLI – “Difficile fare meglio, ci sono persone molto valide che stanno facendo cose importanti. Migliorare la situazione non è facile, anche se quella è una piazza stupenda calcisticamente parlando”.

CHAMPIONS LEAGUE – “Il Napoli ha buona chance contro il Barcellona, se si dovesse giocare, come si pensa, a porte chiuse. Con il pubblico sarebbe tutto più complicato. Rino sta lavorando molto bene, il Napoli è una squadra ottima e non andrà a Barcellona già battuto”.