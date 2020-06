Moratti a KKN: “Importante ricominciare dalla Coppa Italia. De Laurentiis bravo a tenersi Hamsik e Mertens”

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da IamNaples:

PORTE CHIUSE – “Io credo che bisogna tenere l’attenzione alta nei confronti di qualcosa che non conosciamo bene. Di buon auspicio l’idea di poter riaprire gli stadi per qualcuno, non sarà facile limitare le persone, ma speriamo che questo potrebbe riavvicinare la gente al calcio“.

ALGORITMO – “Ci affidiamo a questi aspetti per risolvere i problemi, ma penso che bisogna risolverli con decisione e coraggio. non penso che possa dare aiuto alla cosa più bella del mondo, che è il calcio che è la cosa più bella del mondo, perchè non ha logica e non è studiato a tavolino.

COPPA ITALIA – “Ricominciare dalla Coppa Italia è una buona idea, è molto bello che le partite siano in chiaro, disponibile per la gente. Lo spettacolo ci sarà, sono quattro squadre bellissime da vedere e le più importanti in Italia“.

DE LAURENTIIS – “Hamsik lo seguivo nel Brescia, poi ne ho parlato con De Laurentiis ma era deciso a tenerselo. La gestione del Napoli ha avuto molti successi, anche se non ha vinto il campionato. Le scelte di Aurelio sono state interessanti, sia per quanto riguarda i giocatori che gli allenatori“.

COME CAMBIA IL CALCIO – “Credo che si penserà di aggiustare tutto secondo la situazione, sia economicamente che non. Si parla di una questione mondiale, non solo italiana. Ci saranno momenti di fatica, non sarà facile avere la stessa brillantezza di qualche mese fa. Immagino che questo costringerà a pensare a qualche cosa di nuovo, penso sia inevitabile. Anche se molto dipende anche dalle valutazioni per i giocatori, le squadre dovranno rinforzarsi ma avranno e hanno problemi economici“.

INTER – “Penso che Zhang e Conte possono essere le figure vincenti. La proprietà ha ambizione e voglia di vincere, oltre la passione, che arriva quando sei coinvolto. Si può arrivare ad ottenere qualcosa, la scelta di Conte è stata importante, perchè ha il carattere giusto per arrivare al meglio”.

MERCATO – “Mertens mi avrebbe fatto piacere, perchè mi piace tantissimo. La vedevo come un’ottima idea, ma De Laurentiis è stato bravo a difendere i suoi giocatori. Non so che succederà per Lautaro, ma penso che si arrivi ad una soluzione a breve”.

RONALDO – “Il “fenomeno” era un giocatore eccezionale e una classe imparagonabile”.

SIMONI – “Una persona a cui ci si affezzionava molto, aveva un lato umano bellissimo. Questo è stato un brutto colpo, ma è di un anno fa che lo mise in condizione di non avere contatti con altri. Mi è dispiaciuto dal punto di vista umano e professionale”.