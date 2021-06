Brindisi con il ministro Massimo Garavaglia per la presentazione del ritiro del Napoli a Dimaro

Un brindisi con il ministro al Turismo Massimo Garavaglia ha simbolicamente aperto la presentazione del Ritiro 2021 de SSC Napoli in programma a Dimaro Folgarida in Val di Sole dal 15 al 25 luglio prossimi. L’evento è stato ospitato alla BMT (Borsa Mediterranea del Turismo) organizzata alla Fiera d’Oltremare con protagonisti Alessandro Formisano (Head of Operation, Sales & Marketing SSC Napoli), l’attore Gino Rivieccio e Diego Decarli, responsabile della Comunicazione del Ritiro in Val di Sole.

Mentre si recava all’inaugurazione della BMT il ministro Garavaglia – che recentemente ha incontrato a Trento il presidente Fugatti e l’assessore Failoni – ha accettato di brindare con un TRENTODOC Rosé al prossimo ritiro, ha quindi ribadito – dinnanzi a ad un centinaio di giornalisti, fotografi e operatori TV – la necessità di ripartenza del Turismo in Italia ed ha augurato grandi fortune al Trentino e alla val di Sole. Eventi come questo – ha detto – ci aiutano a guardare al futuro con grande ottimismo.

La presenza alla BMT da parte di Trentino marketing e dell’Apt Val di Sole non è casuale, se pur ospitata in una collocazione temporale decisamente insolita rispetto alla tradizionale data di fine marzo: si tratta infatti di una presenza costante negli anni e stavolta legata anche ad una novità assoluta come lo è la prima fiera in presenza in Calendario in Italia, capace di segnare la ripartenza operativa del turismo italiano. E naturalmente Val di Sole e Trentino non potevano mancare per il fraterno rapporto instaurato in dieci anni con gli amici partenopei.

Insomma un piacevole ritorno alle tradizioni del passato e una tappa di avvicinamento a Dimaro – Folgarida. Un momento ideale per cominciare a parlare del prossimo ritiro in calendario ai piedi delle Dolomiti di Brenta dal 15 al 25 luglio. “Torniamo a Dimaro Folgarida, la nostra casa da dieci anni in Trentino – ha chiarito Formisano – ed è fantastico ritornarci. Ci saranno ancora gli allenamenti aperti al pubblico gratuitamente, se pur con qualche modalità di gestione dell’afflusso. Per questo SSC Napoli e Apt Val di Sole stanno studiando la possibilità per i tifosi di accreditarsi in maniera gratuita e in digitale”. Formisano ha anche parlato del villaggio per i bambini “per il quale – ha detto – si stanno studiando modalità di accesso in tutta sicurezza.

Ma l’intero programma è in itinere – ha detto Diego Decarli portando i saluti dell’assessore Failoni, del Ceo di Trentino Marketing Maurizio Rossini, del presidente dell’APT Val di Sole Luciano Rizzi e del Direttore Fabio Sacco -: nei prossimi giorni potremo essere maggiormente precisi. Al lavoro vi è una task force provinciale e locale. Per ora vale lo slogan che il Trentino rivolge ai propri ospiti: #respira. La Val di Sole è un territorio che offre grandi opportunità sia al turismo delle famiglie sia a chi ama una vacanza adrenalinica. Con decine di opportunità legate allo sport (Mtb trekking, arrampicate, rafting, canyoning…), ma anche alle semplici camminate sul fondo valle o in quota sfruttando gli impianti di risalita. E poi le terme e la gastronomia (con i formaggi di malga e il famoso Casolet) ed anche la cultura. Il tutto in grande relax e in un ambiente da favola.

L’attore Gino Rivieccio è da anni di casa a Dimaro Folgarida con i suoi spettacoli proposti durante il periodo del ritirante e per questo ha accettato di guidare amichevolmente da Gran Cerimoniere un maxi brindisi con TRENTODOC, dedicato alla ripartenza del turismo in Trentino e in Campania, alle fortune de SSC Napoli e della Val di Sole. Cin Cin al Trentino e alla Campania, a SSC Napoli e alla Val di Sole.