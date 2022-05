Bruscolotti a Canale 21: “Ci vuole rispetto”

Dopo Torino – Napoli Beppe Bruscolotti ha parlati ai microfoni di Canale 21:

“Questo chiacchiericcio su società e allenatore, su persone contro la piazza.. qui pare che giri tutto intorno al pubblico, ma il pubblico, con una situazione del genere, che deve fare? Se non vinci, togli la gioia al tifoso. Come puoi pretendere, allora, che la gente venga a tifarti? Si chiede il rispetto del pubblico, ma voi del Napoli avete rispetto del pubblico? Io non credo. Ma una società che toglie il sogno ai tifosi di vincere perché poi pretende che questi vadano allo stadio a portare soldi e sostegno? Il problema non possono essere i tifosi.

Col Genoa non sarà una partita tranquilla, potrà succedere di tutto. E’ una partita tutta particolare, perché racchiude tante cose, anche il passato. Io ho vissuto una situazione del genere, so cosa si prova. Anche il Napoli può cadere, può capitare di essere scarichi, però si deve chiudere nel miglior modo possibile, perché sarà l’ultima partita del capitano al Maradona. Il Napoli non è tranquillo, vive un momento particolare”.